Серена Уильямс: люблю и смотреть, и играть в теннис. Я до сих пор хороша в нём

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс призналась, что невероятно скучает по теннису.

«Я люблю смотреть теннис. Люблю играть. Мне нравится быть частью этого. Я до сих пора хороша в нём (смеётся). Я уже не раз говорила, что ушла не из-за травм. Я просто хотела иметь семью. На это очень трудно решиться, особенно когда ты осознаёшь, что всё ещё можешь бороться и выступать на очень высоком уровне, но при этом тебе приходится сказать «нет», потому что ты хочешь иметь будущее и оставить за собой след. Думаю, если бы у меня этого не было, возможно, я бы не скучала по теннису так сильно, но из-за того, как мне пришлось уйти, возможно, я действительно скучаю немного больше, чем обычный игрок», — приводит слова Серены Harpers Bazaar.