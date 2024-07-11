Анастасия Потапова опубликовала фото в купальнике с отдыха в Дубае

41-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) опубликовала фотографии в купальнике с отдыха в Дубае (ОАЭ).

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Напомним, Потапова неудачно выступила на текущем Уимблдоне. Россиянка проиграла в первом же круге травяного турнира «Большого шлема» 97-й ракетке мира американке Бернарде Пере со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (6:10). Помимо этого, Потапова выступила в парном разряде Уимблдона. Однако столь же неудачно: в тандеме с соотечественницей Миррой Андреевой Потапова потерпела поражение в первом же матче турнира.

Ранее стало известно, что Анастасия Потапова отклонила приглашение от МОК сыграть на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). Соревнования пройдут на грунтовом покрытии.