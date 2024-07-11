Остапенко — о внимании со стороны Лил Уэйна: меня на каждом интервью об этом спрашивают

Победительница Открытого чемпионата Франции – 2017, 14-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко высказалась о том, что получает публичное восхищение от известного американского хип-хоп-исполнителя Лил Уйэна.

– Лил Уйэн опубликовал пост о вас в своих социальных сетях… Он писал вам лично? Что вы думаете о такой дружбе?

– Конечно, это очень круто. Теперь меня на каждом интервью об этом спрашивают. Как я и говорила, это очень круто. Он мне и писал ещё, сказал, что он мой большой фанат. Это очень мило», — сказала Остапенко на послематчевой пресс-конференции.

Ранее Остапенко (13) со счётом 6:4, 6:7 (4:7) проиграла чемпионке «Ролан Гаррос» — 2021 чешке Барборе Крейчиковой (31) в четвертьфинале Уимблдона-2024.