Уимблдон-2024, мужчины: результаты 10-го игрового дня 10 июля, сетка соревнований

Завершился 10-й игровой день Уимблдона-2024 — третьего в году и единственного травяного турнира «Большого шлема», в ходе которого проводились матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами в мужском одиночном разряде (курсивом выделены победители встреч).
В первом матче игрового дня второй номер рейтинга ATP, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович должен был встретиться с девятой ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором, однако спорстмен отказался от продолжения участия в турнире из-за травмы бедра. Во втором матче в пяти сетах итальянец Лоренцо Музетти (25-й) обыграл 12-ю ракетку мира Тейлора Фритца.
Теннис. Уимблдон-2024. Мужчины. Результаты матчей 10 июля (четвертьфиналы):
- Новак Джокович (Сербия, 2) — Алекс де Минор (Австралия, 9) — отказ де Минора.
- Лоренцо Музетти (Италия, 25) — Тейлор Фритц (США, 12) — 3:6, 7:6, 6:2, 3:6, 6:1.
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Отметим, что действующим чемпионом Уимблдона является третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. В финале 2023 года он в пяти сетах одолел серба Джоковича.
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