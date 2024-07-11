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Уимблдон-2024, мужчины: результаты 10-го игрового дня 10 июля, сетка соревнований

Уимблдон-2024, мужчины: результаты 10-го игрового дня 10 июля, сетка соревнований
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Завершился 10-й игровой день Уимблдона-2024 — третьего в году и единственного травяного турнира «Большого шлема», в ходе которого проводились матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами в мужском одиночном разряде (курсивом выделены победители встреч).

В первом матче игрового дня второй номер рейтинга ATP, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович должен был встретиться с девятой ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором, однако спорстмен отказался от продолжения участия в турнире из-за травмы бедра. Во втором матче в пяти сетах итальянец Лоренцо Музетти (25-й) обыграл 12-ю ракетку мира Тейлора Фритца.

Теннис. Уимблдон-2024. Мужчины. Результаты матчей 10 июля (четвертьфиналы):

  • Новак Джокович (Сербия, 2) — Алекс де Минор (Австралия, 9) — отказ де Минора.
  • Лоренцо Музетти (Италия, 25) — Тейлор Фритц (США, 12) — 3:6, 7:6, 6:2, 3:6, 6:1.
Уимблдон (м). 1/4 финала
10 июля 2024, среда. 13:55 МСК
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
Rt
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Уимблдон (м). 1/4 финала
10 июля 2024, среда. 17:15 МСК
Лоренцо Музетти
25
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		7 7 6 3 6
6 		6 5 2 6 1
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

Отметим, что действующим чемпионом Уимблдона является третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. В финале 2023 года он в пяти сетах одолел серба Джоковича.

Календарь матчей Уимблдона–2024
Турнирная сетка Уимблдона–2024
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