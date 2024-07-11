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Уимблдон-2024, женщины: результаты 10-го игрового дня, сетка соревнований

Уимблдон-2024, женщины: результаты 10-го игрового дня, сетка соревнований
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Завершился десятый игровой день Уимблдона-2024 у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч (курсивом выделены победители матчей).

Барбора Крейчикова – Елена Остапенко – 6:4, 7:6
Елена РыбакинаЭлина Свитолина – 6:3, 6:2

Уимблдон проходит в Лондоне с 1 по 14 июля. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет £ 50 млн ($ 64 млн). Действующим победителем турнира является представительница Чехии Маркета Вондроушова, которая в финальном поединке турнира прошлого года обыграла теннисистку из Туниса Онс Жабер. На Уимблдоне-2024 Вондроушова проиграла в первом круге испанской теннисистке Джессике Бузас Манейро.

Календарь матчей Уимблдона - 2024
Турнирная сетка Уимблдона - 2024
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