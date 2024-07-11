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Рыбакина высказалась о предстоящем матче с Крейчиковой в полуфинале Уимблдона

Рыбакина высказалась о предстоящем матче с Крейчиковой в полуфинале Уимблдона
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина высказалась о предстоящем матче с чешкой Барборой Крейчиковой в полуфинале Уимблдона-2024.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 17:00 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Мы дважды встречались друг с другом, и оба раза я проиграла в третьем сете. Первый раз был в Австралии, помню, в третьем сете у нас была очень тяжелая битва, в тот день было очень ветрено. Другой находился в Остраве, в закрытых условиях. Она отличный игрок, мы это уже знаем, у неё очень хорошие руки. Я ещё не видела, с кем она играла на этом турнире, но уверена, что она ведёт себя очень уверенно. Кроме того, она ещё и в парном разряде, так что это будет очень сложный поединок», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.

Уимблдон проходит в Лондоне с 1 по 14 июля. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет £ 50 млн ($ 64 млн).

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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