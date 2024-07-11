Уимблдон-2024, женщины: расписание игрового дня 11 июля
Поделиться
Сегодня, 11 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт 11-й игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.
В этот день на Уимблдоне-2024 состоятся полуфинальные матчи в женском одиночном разряде — на корт выйдут хорватская теннисистка Донна Векич, итальянка Ясмин Паолини, Барбора Крейчикова из Чехии и представляющая Казахстан четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина.
Уимблдон-2024. Расписание матчей 11 июля
Женщины. Примерное время начала матчей (мск):
Донна Векич (Хорватия) — Ясмин Паолини (Италия, 7) — 15:30;
Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 17:00.
Уимблдон (ж). 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 15:30 МСК
37
Донна Векич
Д. Векич
Не начался
|1
|2
|3
|
|
7
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Уимблдон (ж). 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 17:00 МСК
32
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
|1
|2
|3
|
|
4
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Финал Уимблдона-2024 в женском одиночном разряде состоится 13 июля.
Комментарии
- 11 июля 2024
-
11:00
-
10:57
-
10:56
-
10:26
-
10:20
-
10:00
-
09:55
-
09:30
-
09:30
-
04:46
-
03:13
-
03:00
-
00:37
-
00:32
-
00:27
-
00:16
-
00:13
- 10 июля 2024
-
23:41
-
23:37
-
23:23
-
23:11
-
22:46
-
22:29
-
22:14
-
22:10
-
21:55
-
21:46
-
21:27
-
21:16
-
21:00
-
20:48
-
20:44
-
20:31
-
20:13
-
20:07