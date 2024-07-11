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Уимблдон-2024, женщины: расписание игрового дня 11 июля

Уимблдон-2024, женщины: расписание игрового дня 11 июля
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Сегодня, 11 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт 11-й игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.

В этот день на Уимблдоне-2024 состоятся полуфинальные матчи в женском одиночном разряде — на корт выйдут хорватская теннисистка Донна Векич, итальянка Ясмин Паолини, Барбора Крейчикова из Чехии и представляющая Казахстан четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 11 июля
Женщины. Примерное время начала матчей (мск):

Донна Векич (Хорватия) — Ясмин Паолини (Италия, 7) — 15:30;

Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 17:00.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 15:30 МСК
Донна Векич
37
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Не начался
1 2 3
         
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Уимблдон (ж). 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 17:00 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Финал Уимблдона-2024 в женском одиночном разряде состоится 13 июля.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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