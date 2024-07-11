Уимблдон-2024, женщины: расписание игрового дня 11 июля

Сегодня, 11 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт 11-й игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.

В этот день на Уимблдоне-2024 состоятся полуфинальные матчи в женском одиночном разряде — на корт выйдут хорватская теннисистка Донна Векич, итальянка Ясмин Паолини, Барбора Крейчикова из Чехии и представляющая Казахстан четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 11 июля

Женщины. Примерное время начала матчей (мск):

Донна Векич (Хорватия) — Ясмин Паолини (Италия, 7) — 15:30;

Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 17:00.

Финал Уимблдона-2024 в женском одиночном разряде состоится 13 июля.