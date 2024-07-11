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Векич — Паолини: где смотреть, во сколько начало полуфинала Уимблдона-2024

Векич — Паолини: где смотреть, во сколько начало полуфинала Уимблдона-2024
Ясмин Паолини
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Сегодня, 11 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. Во встрече 1/2 финала женского одиночного разряда сыграют представительница Хорватии 37-я ракетка мира Донна Векич и 7-я ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 15:30 МСК
Донна Векич
37
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Не начался
1 2 3
         
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Трансляцию матчей Уимблдонского турнира осуществляет телеканал Tennis Channel, а также телекомпании S Sport и Sport Plus и Setanta Sport в разных странах. Приложение Eurosport Player также покажет соревнования. В России возможен просмотр всех этих каналов, но только по платной подписке. Следить за соревнованиями можно с помощью матч-центра «Чемпионата».

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой соревнований является Маркета Вондроушова, которая покинула турнир уже в первом круге.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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