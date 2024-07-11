Векич — Паолини: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Уимблдона-2024

Сегодня, 11 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. Во встрече 1/2 финала женского одиночного разряда сыграют представительница Хорватии 37-я ракетка мира Донна Векич и 7-я ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между хорватской и итальянской теннисистками.

В рамках турниров категории WTA теннисистки встречались два раза. Счёт личных встреч — 1-1. В 2021 году в полуфинале хардового турнира в Курмайёре (Италия) победу одержала Векич, а уже в 2023-м в первом круге хардового турнира в Монреале (Канада) успех праздновала Паолини.

Отметим, что действующей чемпионкой соревнований является Маркета Вондроушова, которая покинула турнир уже в первом круге.