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Векич — Паолини: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Уимблдона-2024

Векич — Паолини: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Уимблдона-2024
Донна Векич
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Сегодня, 11 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. Во встрече 1/2 финала женского одиночного разряда сыграют представительница Хорватии 37-я ракетка мира Донна Векич и 7-я ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между хорватской и итальянской теннисистками.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 15:30 МСК
Донна Векич
37
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Не начался
1 2 3
         
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

В рамках турниров категории WTA теннисистки встречались два раза. Счёт личных встреч — 1-1. В 2021 году в полуфинале хардового турнира в Курмайёре (Италия) победу одержала Векич, а уже в 2023-м в первом круге хардового турнира в Монреале (Канада) успех праздновала Паолини.

Отметим, что действующей чемпионкой соревнований является Маркета Вондроушова, которая покинула турнир уже в первом круге.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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