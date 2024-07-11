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Рыбакина делит со Свёнтек первую строчку по количеству полуфиналов в этом сезоне

Рыбакина делит со Свёнтек первую строчку по количеству полуфиналов в этом сезоне
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Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина делит с четырёхкратной победительницей ТБШ, первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши первую строчку по количеству полуфиналов в этом сезоне (по 7).

Напомним, Елена выходила в стадию 1/2 финала на турнирах WTA-1000 в Мадриде (Испания), Майами (США), Дохе (Катар) и WTA-500 в Штутгарте (Германия), Абу-Даби (ОАЭ), Брисбене (Австралия).

Сегодня, 11 июля, спортсменка из Казахстана за выход во второй в карьере финал Уимблдона сразится с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021 чешкой Барборой Крейчиковой, которая ранее обыграла Елену Остапенко.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 17:00 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Уимблдон проходит в Лондоне с 1 по 14 июля. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет £ 50 млн ($ 64 млн).

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