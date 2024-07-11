Крейчикова — Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Уимблдона-2024

Сегодня, 11 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. Во встрече 1/2 финала женского одиночного разряда сыграют представительница Казахстана четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина и 32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между казахстанской и чешской теннисистками.

На турнирах категории WTA теннисистки встречались два раза. Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Барборы Крейчиковой.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой соревнований является Маркета Вондроушова, которая покинула турнир уже в первом круге.