Крейчикова — Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Уимблдона-2024
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Сегодня, 11 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. Во встрече 1/2 финала женского одиночного разряда сыграют представительница Казахстана четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина и 32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между казахстанской и чешской теннисистками.
Уимблдон (ж). 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 17:00 МСК
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Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
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Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
На турнирах категории WTA теннисистки встречались два раза. Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Барборы Крейчиковой.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой соревнований является Маркета Вондроушова, которая покинула турнир уже в первом круге.
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