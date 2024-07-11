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Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый человек

Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый человек
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс рассказала о сложностях, с которыми она с сестрой Винус столкнулись в теннисе, будучи чернокожими женщинами.

«Мы никогда не думали о том, чтобы стать лидерами целого сообщества чернокожих женщин. Мы просто хотели играть в теннис. Но иногда с большим талантом и великими победами приходят вещи, которых вы не ожидаете.

Хотя это было сложно, потому что, когда ты цветная, от тебя ожидают — нет, ты обязана — выигрывать во много раз больше, чем белый человек. Честно говоря, как чернокожие женщины мы в основном начинаем с низов. Вам столько не платят. У вас не так много возможностей. К примеру, один раз меня судили намного строже, чем белых людей, которые делали то же самое. Тогда, думаю, я получила самый большой штраф в спорте. Так что одна из наших задач в спорте заключалась в том, чтобы разрушить эти ложные предубеждения», — приводит слова Серены Harpers Bazaar.

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