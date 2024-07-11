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«Это как наркотик». Серена Уильямс — о желании вернуться в теннис

«Это как наркотик». Серена Уильямс — о желании вернуться в теннис
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс высказалась о потенциальном возвращении в теннис.

«Я не думаю об этом. Ещё слишком рано. Очевидно, я хотела бы вернуться на „последний танец“. Я думаю, что, если ты можешь испытать это чувство в спорте, когда ты стоишь перед толпой, которая хочет видеть тебя и твоего соперника в данный момент и неважно где, это невероятный кайф и это увлекает. Честно говоря, это как наркотик. Так что да, я действительно скучаю по этому. Думаю, что какой-то части меня всегда будет этого не хватать. Многие спортсмены всегда говорят о замечательных моментах, которые они пережили, и я также чувствую себя счастливой из-за того, что у меня была возможность ощутить их», — — приводит слова Серены Harpers Bazaar.

Напомним, экс первая ракетка мира Серена Уильямс завершила спортивную карьеру на US Open – 2022 в возрасте 40 лет.

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