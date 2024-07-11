23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс назвала свою лучшую подругу в туре во время спортивной карьеры.

«Я была близка с несколькими игроками, с которыми я до сих пор хорошо общаюсь. Быть может, уже не так часто, так как мы не играем вместе, но в любом случае хорошо. Одна из моих лучших подруг в туре — Каролина Возняцки. У нас не просто близкие отношения, а уже что-то особенное», — приводит слова Серены Harpers Bazaar.

Напомним, американка Серена Уильямс завершила спортивную карьеру на US Open – 2022 в возрасте 40 лет. Каролина Возняцки завершила карьеру в 2020 году, но вернулась в тур спустя 3,5 года после рождения детей.