Кузнецова: в полуфинале итальянец, но не Синнер. Музетти — красавец во всех смыслах

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала выход в полуфинал Уимблдона-2024 22-летнего итальянца Лоренцо Музетти (25-й в рейтинге ATP).

«В полуфинале итальянец, но не Синнер, вот как всё обернулось. Лоренцо Музетти — просто красавец, во всех смыслах. Он стал четвёртым полуфиналистом Уимблдона, обыграв Тейлора Фритца. Для 22-летнего молодого папы это будет первый полуфинал турнира «Большого шлема». Ему придётся сразиться с Джоковичем, это точно будет интересно. Как бы мы ни любили Новака, желаем удачи и Лоренцо!» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер не смог пробиться в полуфинал Уимблдонского турнира, проиграв в 1/4 финала россиянину Даниилу Медведеву в пяти сетах. Матч за выход в финал между Музетти и Джоковичем состоится в пятницу, 12 июля. Для итальянца этот полуфинал станет первым в карьере на уровне турниров «Большого шлема». В активе его соперника семь титулов в одиночном разряде Уимблдона.