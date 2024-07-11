Крейчикова выигрывала ТБШ, не входя в топ-30 сеяных, она может повторить это на Уимблдоне

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова не неделе до Уимблдона-2024 стала 32-й ракеткой мира. В последний раз, когда она играла на ТБШ в качестве игрока, не входящего в топ-30, она становилась чемпионкой турнира. Речь идёт о победе на «Ролан Гаррос» — 2021, где она также была несеяной теннисисткой и одержала победу.

Напомним, вчера, 10 июля, Барбора вышла в полуфинал Уимблдона-2024. Она обыграла соперницу из Латвии Елену Остапенко со счётом 6:4, 7:6 (7:4). В следующем раунде соревнований, который состоится сегодня, 11 июля, Крейчикова сразится с казахстанской теннисисткой, четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной.

Также Крейчикова по итогам турнира точно вернётся в топ-20 мирового рейтинга WTA. В живом рейтинге она уже занимает 18-ю строчку.

Женская часть Уимблдона продлится до 13 июля. Действующей чемпионкой является Маркета Вондроушова, которая в 2024 году вылетела уже в первом круге.