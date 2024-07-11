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Кто сыграет в финале Уимблдона среди женщин?

Кто сыграет в финале Уимблдона среди женщин?
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Сегодня, 11 июля, состоятся полуфинальные матчи Уимблдона в женском одиночном разряде и определятся теннисистки, которые сыграют в финале.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто сыграет в финале Уимблдона среди женщин?»

  • Отметим, что Донна Векич впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Хорватка в 43-й раз выступает на турнире «Большого шлема». Лишь четырём теннисисткам понадобилось больше попыток для того, чтобы выйти в полуфинал «Шлема».
  • Остальные теннисистки уже играли в титульных матчах. Ясмин Паолини является финалисткой «Ролан Гаррос» — 2024, Рыбакина — победительницей Уимблдона-2022, а Крейчикова — «Ролан Гаррос» — 2021.

Женская часть Уимблдона продлится до 13 июля. Действующей чемпионкой является Маркета Вондроушова, которая в 2024 году вылетела уже в первом круге.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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