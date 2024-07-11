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Веснина рассказала, где собирается готовиться к Олимпийским играм в Париже

Веснина рассказала, где собирается готовиться к Олимпийским играм в Париже
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина рассказала, где собирается готовиться к Олимпийским играм, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция).

«Готовиться к Олимпиаде буду в Москве и Сочи. Потом чуть заранее до Олимпиады поеду в Париж», — приводит слова Весниной ТАСС.

37-летняя теннисистка получила одобрение от Международного олимпийского комитета (МОК) и планирует сыграть на ОИ в парном разряде вместе с 22-й ракеткой мира Екатериной Александровой.

Отметим, что спортсменка является победительницей Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в паре с Екатериной Макаровой. В 2020 году вместе с Асланом Карацевым она стала серебряным призёром Игр в Токио в миксте.

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