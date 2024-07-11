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Музетти — первый итальянец, вышедший в 1/2 финала трёх турниров на траве в один сезон

Музетти — первый итальянец, вышедший в 1/2 финала трёх турниров на траве в один сезон
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25-я ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти стал первым итальянцем в Открытой эре, кому удалось выйти в полуфиналы трёх турниров на травяном покрытии в одном сезоне.

  • С 10 по 16 июня Музетти дошёл до полуфинала турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). Там он уступил соотечественнику, финалисту Уимблдона-2021 Маттео Берреттини — 4:6, 0:6.
  • В период с 17 по 23 июня Музетти принимал участие в турнире категории ATP-500 в Лондоне, где дошёл до финала, но проиграл 13-й ракетке мира американцу Томми Полу — 1:6, 6:7.

Завтра, 12 июня, Лоренцо Музетти сыграет в полуфинале Уимблдона-2024 со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 15:00 МСК
Лоренцо Музетти
25
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Для Музетти этот полуфинал станет первым в карьере на уровне турниров «Большого шлема». В активе его соперника семь титулов только лишь на Уимблдоне.

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