Музетти — первый итальянец, вышедший в 1/2 финала трёх турниров на траве в один сезон

25-я ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти стал первым итальянцем в Открытой эре, кому удалось выйти в полуфиналы трёх турниров на травяном покрытии в одном сезоне.

С 10 по 16 июня Музетти дошёл до полуфинала турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). Там он уступил соотечественнику, финалисту Уимблдона-2021 Маттео Берреттини — 4:6, 0:6.

— 4:6, 0:6. В период с 17 по 23 июня Музетти принимал участие в турнире категории ATP-500 в Лондоне, где дошёл до финала, но проиграл 13-й ракетке мира американцу Томми Полу — 1:6, 6:7.

Завтра, 12 июня, Лоренцо Музетти сыграет в полуфинале Уимблдона-2024 со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Для Музетти этот полуфинал станет первым в карьере на уровне турниров «Большого шлема». В активе его соперника семь титулов только лишь на Уимблдоне.