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Даниил Медведев вышел в лидеры по одному из показателей на турнирах «Большого шлема»

Даниил Медведев вышел в лидеры по одному из показателей на турнирах «Большого шлема»
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Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев является лидером по проценту выигранных четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема» среди игроков, принявших участие как минимум в 10 матчах 1/4 финала.

Топ-8 по проценту выигранных четвертьфиналов на ТБШ (минимум 10 проведённых игр):

  1. Даниил Медведев (Россия) — 90% (9 побед — 1 поражение).
  2. Кен Розуэлл (Австралия) - 86,7% (13-2).
  3. Иван Лендл (Чехия) - 82,4% (28-6).
  4. Новак Джокович (Сербия) - 81,7% (49-11).
  5. Бьорн Борг (Швеция) - 81% (17-4).
  6. Рафаэль Надаль (Испания) - 80,9% (38-9).
  7. Роджер Федерер (Швейцария) - 79,3% (46-12).
  8. Пит Сампрас (США) - 79,3% (23-6).

Напомним, в четвертьфинальном матче Уимблдона-2024 Медведев со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 обыграл победителя Australian Open – 2024, лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

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