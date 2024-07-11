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Даниил Медведев вышел в лидеры по одному из показателей на турнирах «Большого шлема»

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев является лидером по проценту выигранных четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема» среди игроков, принявших участие как минимум в 10 матчах 1/4 финала.

Топ-8 по проценту выигранных четвертьфиналов на ТБШ (минимум 10 проведённых игр):

Даниил Медведев (Россия) — 90% (9 побед — 1 поражение). Кен Розуэлл (Австралия) - 86,7% (13-2). Иван Лендл (Чехия) - 82,4% (28-6). Новак Джокович (Сербия) - 81,7% (49-11). Бьорн Борг (Швеция) - 81% (17-4). Рафаэль Надаль (Испания) - 80,9% (38-9). Роджер Федерер (Швейцария) - 79,3% (46-12). Пит Сампрас (США) - 79,3% (23-6).

Напомним, в четвертьфинальном матче Уимблдона-2024 Медведев со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 обыграл победителя Australian Open – 2024, лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.