Паолини — самая возрастная теннисистка, дошедшая до двух полуфиналов ТБШ за один сезон

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини стала самой возрастной теннисисткой (28 лет), впервые дошедшей до двух полуфиналов ТБШ за один сезон, с 1977 года. Тогда это удалось Бетти Стове из Нидерландов (32 года).
Сегодня, 11 июля, итальянка сыграет в полуфинале Уимблдона-2024 против хорватской спортсменки Донны Векич (37-й номер рейтинга WTA).
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Напомним, этот сезон уже является самым успешным для Паолини, В 2024 году Паолини впервые в карьере вышла в финал на турнире «Большого шлема» – на «Ролан Гаррос». В ходе соревнований она обыграла четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину и россиянку Мирру Андрееву.
В феврале Паолини выиграла турнир категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), в финале одолев ещё одну российскую теннисистку — Анну Калинскую.
Также по итогам Уимблдона-2024 Ясмин Паолини гарантированно попадёт в топ-5 рейтинга WTA.
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