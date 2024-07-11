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Паолини — самая возрастная теннисистка, дошедшая до двух полуфиналов ТБШ за один сезон

Паолини — самая возрастная теннисистка, дошедшая до двух полуфиналов ТБШ за один сезон
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Итальянская теннисистка Ясмин Паолини стала самой возрастной теннисисткой (28 лет), впервые дошедшей до двух полуфиналов ТБШ за один сезон, с 1977 года. Тогда это удалось Бетти Стове из Нидерландов (32 года).

Сегодня, 11 июля, итальянка сыграет в полуфинале Уимблдона-2024 против хорватской спортсменки Донны Векич (37-й номер рейтинга WTA).

Уимблдон (ж). 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 15:35 МСК
Донна Векич
37
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
1 2 3
         
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Напомним, этот сезон уже является самым успешным для Паолини, В 2024 году Паолини впервые в карьере вышла в финал на турнире «Большого шлема» – на «Ролан Гаррос». В ходе соревнований она обыграла четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину и россиянку Мирру Андрееву.

В феврале Паолини выиграла турнир категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), в финале одолев ещё одну российскую теннисистку — Анну Калинскую.

Также по итогам Уимблдона-2024 Ясмин Паолини гарантированно попадёт в топ-5 рейтинга WTA.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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