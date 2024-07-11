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Новак Джокович повторил результат Федерера по числу полуфиналов на Уимблдоне

Новак Джокович повторил результат Федерера по числу полуфиналов на Уимблдоне
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в 13-й раз в своей карьере вышел в полуфинал Уимблдона в одиночном разряде. Он повторил результат швейцарца Роджера Федерера, являющегося лидером по этому показателю.

Экс первая ракетка мира Федерер также является рекордсменом по количеству завоёванных титулов на Уимблдоне. Он выигрывал трофей восемь раз. В случае победы семикратного чемпиона ТБШ в Великобритании Джоковича на Уимблдоне-2024 он догонит швейцарца и по этому показателю.

В полуфинале Джокович сыграет с 25-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти.

Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 15:00 МСК
Лоренцо Музетти
25
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
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Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

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