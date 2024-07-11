«Было очень круто вновь выйти на эти корты». Елена Веснина — об участии в Уимблдоне-2024

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала своё выступление на Уимблдоне-2024 в дуэте с Дианой Шнайдер.

«Спасибо, Уимблдон! Было очень круто вновь выйти и сыграть на этих особенных кортах. Погода в этом году, конечно, издевается над всеми, но это часть атмосферы на Уимблдоне. Мы с Дианой провели два хороших матча, вчера не получилось сразу войти в игру, но мы боролись.

Спасибо всем за поддержку! Ну а я полетела домой, буду следить за турниром вместе с вами. Как думаете, у кого самые высокие шансы на победу у девушек и мужчин?» — написала Веснина в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Елены Весниной

Веснина в паре с Дианой Шнайдер уступили в матче второго круга турнира парного разряда на Уимблдоне-2024. Россиянки проиграли своим соперницам Айше Мухаммад (США) и Алдиле Сутджиади (Сингапур) со счётом 2:6, 6:3, 3:6.