Димитров рассказал, какой «романтический рекорд» установил во время отношений с Шараповой

10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров поделился воспоминаниями о своих отношениях с чемпионкой турниров «Большого шлема», экс-лидером рейтинга WTA россиянкой Марией Шараповой.

«Мы оба были в Китае, я в Шанхае, она в Пекине. Я сел обедать и увидел, как она играет по телевизору. Мы начали немного разговаривать, а через месяц, в конце сезона, мы увиделись, и всё началось. Я был без ума от неё, посылал ей много цветов, однажды я отправил ей букет из 500 роз, это было моим рекордом», — приводит слова Димитрова We love tennis со ссылкой на The Telegraph.

Отношения Марии и Григора начались в 2013 году. Их часто видели вместе в парках на прогулке, в ресторанах и на шопинге, и они перестали скрывать свои отношения. Осенью 2013 года в СМИ просочилась информация, что Шарапова ждет ребёнка от своего избранника. При этом многие ждали помолвки и последующего бракосочетания, однако в 2015 году пара разорвала отношения.