Векич — Паолини: хорватка вышла вперёд по сетам в матче 1/2 финала Уимблдона

Завершился первый сет матча 37-й ракетки мира Донны Векич с седьмой ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмин Паолини в полуфинале Уимблдона-2024. Его со счётом 6:2 выиграла Векич.
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Стартовая партия продлилась всего 35 минут. В её рамках Векич три раза подала навылет и допустила две двойные ошибки. При этом в геймах на своей подаче теннисистка выглядела очень надёжно, так как соперница не смогла заработать ни одного брейк-пойнта. Паолини же проиграла две свои подачи, не смогла сделать ни один эйс и не допустила ни одной двойной ошибки.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Донна Векич – Ясмин Паолини в полуфинале Уимблдона-2024.
В случае победы в данном матче Векич сыграет в финале Уимблдона либо с Еленой Рыбакиной (Казахстан, 4), либо с Барборой Крейчиковой (Чехия, 32).
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