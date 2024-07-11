Векич — Паолини: итальянская теннисистка сравняла счёт в матче 1/2 финала Уимблдона

Завершился второй сет матча 37-й ракетки мира Донны Векич с седьмой ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмин Паолини в полуфинале Уимблдона-2024. Его со счётом 6:4 выиграла представительница Италии. Победитель встречи определится в третьем сете.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между Донной Векич и Ясмин Паолини в полуфинале Уимблдона-2024.

В случае победы в данном матче Паолини сыграет в финале Уимблдона-2024 либо с Еленой Рыбакиной (Казахстан, 4), либо с Барборой Крейчиковой (Чехия, 32).

Напомним, Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.