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Векич — Паолини: итальянская теннисистка сравняла счёт в матче 1/2 финала Уимблдона

Векич — Паолини: итальянская теннисистка сравняла счёт в матче 1/2 финала Уимблдона
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Завершился второй сет матча 37-й ракетки мира Донны Векич с седьмой ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмин Паолини в полуфинале Уимблдона-2024. Его со счётом 6:4 выиграла представительница Италии. Победитель встречи определится в третьем сете.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 15:40 МСК
Донна Векич
37
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		4 1
2 		6 0
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между Донной Векич и Ясмин Паолини в полуфинале Уимблдона-2024.

В случае победы в данном матче Паолини сыграет в финале Уимблдона-2024 либо с Еленой Рыбакиной (Казахстан, 4), либо с Барборой Крейчиковой (Чехия, 32).

Напомним, Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

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