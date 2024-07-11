Векич — Паолини: итальянская теннисистка сравняла счёт в матче 1/2 финала Уимблдона
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Завершился второй сет матча 37-й ракетки мира Донны Векич с седьмой ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмин Паолини в полуфинале Уимблдона-2024. Его со счётом 6:4 выиграла представительница Италии. Победитель встречи определится в третьем сете.
Уимблдон (ж). 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 15:40 МСК
37
Донна Векич
Д. Векич
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|1
|
|6
|0
7
Ясмин Паолини
Я. Паолини
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между Донной Векич и Ясмин Паолини в полуфинале Уимблдона-2024.
В случае победы в данном матче Паолини сыграет в финале Уимблдона-2024 либо с Еленой Рыбакиной (Казахстан, 4), либо с Барборой Крейчиковой (Чехия, 32).
Напомним, Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.
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