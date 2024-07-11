Билли Джин Кинг назвала уникальными полуфиналы Уимблдона-2024 в женском разряде

Экс первая ракетка мира, бывший президент WTA американская теннисистка Билли Джин Кинг высказалась о полуфиналистках Уимблдона-2024.

«У каждого своё время, некоторые игроки достигают вершины своей игры в молодости, в то время как другим, вероятно, просто нужно немного больше времени, чтобы учиться и развиваться со всех точек зрения, а затем собрать всё это воедино. С этой точки зрения мы видим действительно редкий Уимблдон. Я имею в виду женский одиночный разряд. Рыбакиной 25 лет, но другим полуфиналисткам от 28 до 29 лет», — приводит слова Билли Джин Кинг пресс-служба Уимблдона.

Напомним, в эти минуты проходит полуфинальный матч, в котором 37-я ракетка мира Донна Векич встречается с седьмой ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмин Паолини. Далее на корт выйдут Елена Рыбакина и Барбора Крейчикова.