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Билли Джин Кинг назвала уникальными полуфиналы Уимблдона-2024 в женском разряде

Билли Джин Кинг назвала уникальными полуфиналы Уимблдона-2024 в женском разряде
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Экс первая ракетка мира, бывший президент WTA американская теннисистка Билли Джин Кинг высказалась о полуфиналистках Уимблдона-2024.

«У каждого своё время, некоторые игроки достигают вершины своей игры в молодости, в то время как другим, вероятно, просто нужно немного больше времени, чтобы учиться и развиваться со всех точек зрения, а затем собрать всё это воедино. С этой точки зрения мы видим действительно редкий Уимблдон. Я имею в виду женский одиночный разряд. Рыбакиной 25 лет, но другим полуфиналисткам от 28 до 29 лет», — приводит слова Билли Джин Кинг пресс-служба Уимблдона.

Напомним, в эти минуты проходит полуфинальный матч, в котором 37-я ракетка мира Донна Векич встречается с седьмой ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмин Паолини. Далее на корт выйдут Елена Рыбакина и Барбора Крейчикова.

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