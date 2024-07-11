Паолини пробилась в финал Уимблдона-2024, одержав непростую победу над Векич

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини вышла в финал Уимблдона-2024. В полуфинале она обыграла представительницу Хорватии Донну Векич. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 7:6 в пользу итальянки.

Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты. В её рамках Паолини пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Векич семь эйсов, семь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 15 заработанных.

В финале Уимблдона-2024 Паолини сыграет либо с Еленой Рыбакиной (Казахстан, 4), либо с Барборой Крейчиковой (Чехия, 32).

Напомним, Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.