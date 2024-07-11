Стало известно время начала матча Даниила Медведева и Карлоса Алькараса на Уимблдоне-2024

Матч чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона-2024 пройдёт завтра, 12 июля, первым запуском на Центральном корте в 15:30 мск.

В другом полуфинале 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович встретится с 25-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти. Матч пройдёт вторым запуском.

Напомним, Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований в мужском разряде является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. В женском разряде действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.