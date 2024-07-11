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Стало известно время начала матча Даниила Медведева и Карлоса Алькараса на Уимблдоне-2024

Стало известно время начала матча Даниила Медведева и Карлоса Алькараса на Уимблдоне-2024
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Матч чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона-2024 пройдёт завтра, 12 июля, первым запуском на Центральном корте в 15:30 мск.

Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 15:00 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В другом полуфинале 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович встретится с 25-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти. Матч пройдёт вторым запуском.

Напомним, Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований в мужском разряде является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. В женском разряде действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

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