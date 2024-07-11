Паолини эмоционально высказалась о победе в полуфинале Уимблдона-2024

Итальянская теннисистка седьмая ракетка мира Ясмин Паолини поделилась эмоциями после выхода в финал Уимблдона-2024. В полуфинале она со счётом 2:6, 6:4, 7:6 обыграла представительницу Хорватии Донну Векич.

«Было очень тяжело, она невероятно играла, виннеры посылала повсюду. В начале я испытывала трудности, но повторяла про себя, что надо биться за каждый мяч и стараться стать лучше на корте, потому что я очень плохо подавала. Так счастлива, что выиграла! Навсегда запомню этот матч. Нет лучшего места, чем это, чтобы биться за каждое очко и каждый мяч. Для теннисиста это лучшее место для такого матча», — сказала Паолини в интервью на корте.

В финале Уимблдона-2024 Паолини сыграет либо с Еленой Рыбакиной (Казахстан, 4), либо с Барборой Крейчиковой (Чехия, 32).