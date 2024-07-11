ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паолини стала четвёртой теннисисткой, вышедшей за год в два финала «Большого шлема»

Паолини стала четвёртой теннисисткой, вышедшей за год в два финала «Большого шлема»
Комментарии

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини в полуфинале женского одиночного турнира Уимблдона в двух сетах обыграла Донну Векич и вышла в финал соревнования. Таким образом, 28-летняя спортсменка стала лишь четвёртой теннисисткой Открытой эры, которая за год смогла выйти в два финала одиночного женского разряда «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Об этом сообщает OptaAce в соцсети X (ранее Twitter).

Уимблдон (ж). 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 15:40 МСК
Донна Векич
37
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 8
2 		6 7 10
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Ранее это достижение покорилось американке Крис Эверт в 1973 году, советской теннисистке Ольге Морозовой (1974) и немке Штеффи Граф в 1987-м.

В финале Уимблдона Паолини сыграет с победительницей пары Барбора Крейчикова — Елена Рыбакина. Их матч состоится сегодня, 11 июля, и должен начаться в ближайшие минуты.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android