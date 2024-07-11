Паолини стала четвёртой теннисисткой, вышедшей за год в два финала «Большого шлема»

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини в полуфинале женского одиночного турнира Уимблдона в двух сетах обыграла Донну Векич и вышла в финал соревнования. Таким образом, 28-летняя спортсменка стала лишь четвёртой теннисисткой Открытой эры, которая за год смогла выйти в два финала одиночного женского разряда «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Об этом сообщает OptaAce в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее это достижение покорилось американке Крис Эверт в 1973 году, советской теннисистке Ольге Морозовой (1974) и немке Штеффи Граф в 1987-м.

В финале Уимблдона Паолини сыграет с победительницей пары Барбора Крейчикова — Елена Рыбакина. Их матч состоится сегодня, 11 июля, и должен начаться в ближайшие минуты.