Паолини стала четвёртой теннисисткой, вышедшей за год в два финала «Большого шлема»
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Итальянская теннисистка Ясмин Паолини в полуфинале женского одиночного турнира Уимблдона в двух сетах обыграла Донну Векич и вышла в финал соревнования. Таким образом, 28-летняя спортсменка стала лишь четвёртой теннисисткой Открытой эры, которая за год смогла выйти в два финала одиночного женского разряда «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Об этом сообщает OptaAce в соцсети X (ранее Twitter).
Уимблдон (ж). 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 15:40 МСК
37
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
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7
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Ранее это достижение покорилось американке Крис Эверт в 1973 году, советской теннисистке Ольге Морозовой (1974) и немке Штеффи Граф в 1987-м.
В финале Уимблдона Паолини сыграет с победительницей пары Барбора Крейчикова — Елена Рыбакина. Их матч состоится сегодня, 11 июля, и должен начаться в ближайшие минуты.
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