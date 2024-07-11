«Последние месяцы были сумасшедшими». Паолини — о финалах Уимблдона и «Ролан Гаррос»

Итальянская теннисистка седьмая ракетка мира Ясмин Паолини высказалась о том, что стала первой теннисисткой после Серены Уильямс, которой удалось дойти до финала «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» в одном сезоне.

«Последние месяцы были сумасшедшими. Не знаю. Стараюсь просто фокусироваться на том, что мне надо делать на корте. Просто наслаждаюсь тем, что делаю. Я люблю играть в теннис. Быть здесь, играть на этом стадионе – это потрясающе. Это мечта. В детстве я смотрела финалы Уимблдона. Я наслаждаюсь и живу настоящим. Но последние месяцы у меня были сумасшедшими», — сказала Паолини в интервью на корте.

В финале Уимблдона-2024 Паолини сыграет либо с Еленой Рыбакиной (Казахстан, 4), либо с Барборой Крейчиковой (Чехия, 32).