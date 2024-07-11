ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Последние месяцы были сумасшедшими». Паолини — о финалах Уимблдона и «Ролан Гаррос»

«Последние месяцы были сумасшедшими». Паолини — о финалах Уимблдона и «Ролан Гаррос»
Комментарии

Итальянская теннисистка седьмая ракетка мира Ясмин Паолини высказалась о том, что стала первой теннисисткой после Серены Уильямс, которой удалось дойти до финала «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» в одном сезоне.

«Последние месяцы были сумасшедшими. Не знаю. Стараюсь просто фокусироваться на том, что мне надо делать на корте. Просто наслаждаюсь тем, что делаю. Я люблю играть в теннис. Быть здесь, играть на этом стадионе – это потрясающе. Это мечта. В детстве я смотрела финалы Уимблдона. Я наслаждаюсь и живу настоящим. Но последние месяцы у меня были сумасшедшими», — сказала Паолини в интервью на корте.

В финале Уимблдона-2024 Паолини сыграет либо с Еленой Рыбакиной (Казахстан, 4), либо с Барборой Крейчиковой (Чехия, 32).

Материалы по теме
Паолини эмоционально высказалась о победе в полуфинале Уимблдона-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android