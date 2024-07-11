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Паолини повторила уникальное достижение Серены Уильямс после выхода в финал Уимблдона-2024

Паолини повторила уникальное достижение Серены Уильямс после выхода в финал Уимблдона-2024
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Итальянская теннисистка седьмая ракетка мира Ясмин Паолини добилась уникального достижения после победы в полуфинале Уимблдона-2024. Она стала первой теннисисткой после Серены Уильямс, которой удалось дойти до финала «Ролан Гаррос» и Уимблдона в одном сезоне.

Представительница Италии со счётом 2:6, 6:4, 7:6 обыграла хорватскую теннисистку Донну Векич. В финале Уимблдона-2024 Паолини сыграет либо с Еленой Рыбакиной (Казахстан, 4), либо с Барборой Крейчиковой (Чехия, 32).

Отметим, Рыбакина — победительница Уимблдона-2022, а Крейчикова — «Ролан Гаррос» — 2021.

Напомним, Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

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