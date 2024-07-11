Паолини обратилась к семье после выхода в финал Уимблдона-2024

Итальянская теннисистка седьмая ракетка мира Ясмин Паолини обратилась к семье после выхода в финал Уимблдона-2024. В полуфинале она со счётом 2:6, 6:4, 7:6 обыграла представительницу Хорватии Донну Векич.

«Думаю, родным непросто смотреть такой матч. Это были эмоциональные американские горки. Очень благодарна, что они здесь, они всегда меня поддерживали. Просто благодарна за то, что они здесь и смотрят, как я играю», — сказала Паолини в интервью на корте.

В финале Уимблдона-2024 Паолини сыграет либо с Еленой Рыбакиной (Казахстан, 4), либо с Барборой Крейчиковой (Чехия, 32).

Напомним, Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.