Крейчикова — Рыбакина: чешская теннисистка сравняла счёт в полуфинале Уимблдона-2024

Сегодня, 11 июля, в матче 1/2 финала женского одиночного разряда встречаются представительница Казахстана четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина и 32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова. Представительница Чехии одержала победу во втором сете. Крейчикова обыграла Рыбакину со счётом 6:3. Победительница встречи определится в третьем сете.
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Рыбакиной и Крейчиковой в полуфинале Уимблдона-2024.
На турнирах категории WTA теннисистки встречались два раза. Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Барборы Крейчиковой. В случае победы в данном матче Рыбакина сыграет в финале Уимблдона-2024 с итальянской теннисисткой седьмой ракеткой мира Ясмин Паолини.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой соревнований является Маркета Вондроушова, которая покинула турнир уже в первом круге.
- 11 июля 2024
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