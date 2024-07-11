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Крейчикова — Рыбакина: чешская теннисистка сравняла счёт в полуфинале Уимблдона-2024

Крейчикова — Рыбакина: чешская теннисистка сравняла счёт в полуфинале Уимблдона-2024
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Сегодня, 11 июля, в матче 1/2 финала женского одиночного разряда встречаются представительница Казахстана четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина и 32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова. Представительница Чехии одержала победу во втором сете. Крейчикова обыграла Рыбакину со счётом 6:3. Победительница встречи определится в третьем сете.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 19:05 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
3 		6 1
6 		3 1
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Рыбакиной и Крейчиковой в полуфинале Уимблдона-2024.

На турнирах категории WTA теннисистки встречались два раза. Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Барборы Крейчиковой. В случае победы в данном матче Рыбакина сыграет в финале Уимблдона-2024 с итальянской теннисисткой седьмой ракеткой мира Ясмин Паолини.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой соревнований является Маркета Вондроушова, которая покинула турнир уже в первом круге.

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