Донна Векич поделилась эмоциями после поражения в полуфинале Уимблдона-2024

37-я ракетка мира Донна Векич прокомментировала поражение в полуфинале Уимблдона-2024. Хорватская теннисистка уступила представительнице Италии седьмой ракетке мира Ясмин Паолини. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 7:6 в пользу итальянки.

«Это был очень, очень тяжёлый матч. До самого конца верила, что могу выиграть. Она показала потрясающий теннис, поздравляю её. Она точно этого заслуживает. Команда говорит, что я могу собой гордиться. Сейчас тяжело, очень тяжело. Понадобится пара дней, чтобы увидеть полную картину, а сейчас тяжело быть позитивной. Это было так близко, и у меня была куча шансов», — сказала Векич на пресс-конференции.

В финале Уимблдона-2024 Паолини сыграет либо с Еленой Рыбакиной (Казахстан, 4), либо с Барборой Крейчиковой (Чехия, 32).