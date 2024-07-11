ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Донна Векич поделилась эмоциями после поражения в полуфинале Уимблдона-2024

Донна Векич поделилась эмоциями после поражения в полуфинале Уимблдона-2024
Аудио-версия:
Комментарии

37-я ракетка мира Донна Векич прокомментировала поражение в полуфинале Уимблдона-2024. Хорватская теннисистка уступила представительнице Италии седьмой ракетке мира Ясмин Паолини. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 7:6 в пользу итальянки.

«Это был очень, очень тяжёлый матч. До самого конца верила, что могу выиграть. Она показала потрясающий теннис, поздравляю её. Она точно этого заслуживает. Команда говорит, что я могу собой гордиться. Сейчас тяжело, очень тяжело. Понадобится пара дней, чтобы увидеть полную картину, а сейчас тяжело быть позитивной. Это было так близко, и у меня была куча шансов», — сказала Векич на пресс-конференции.

В финале Уимблдона-2024 Паолини сыграет либо с Еленой Рыбакиной (Казахстан, 4), либо с Барборой Крейчиковой (Чехия, 32).

Материалы по теме
Паолини пробилась в финал Уимблдона-2024, одержав непростую победу над Векич
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android