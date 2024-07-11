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Рыбакина не смогла выйти в финал Уимблдона-2024, уступив Крейчиковой в трёх сетах

Рыбакина не смогла выйти в финал Уимблдона-2024, уступив Крейчиковой в трёх сетах
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Представительница Казахстана четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина не смогла выйти в финал Уимблдона-2024. В матче 1/2 финала она в трёх сетах уступила чешской теннисистке Барборе Кречиковой. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу представительницы Чехии.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 19:05 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 4
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. В её рамках Крейчикова четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Рыбакиной семь эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

В финале Уимблдона-2024 Крейчикова сразится с итальянской теннисисткой седьмой ракеткой мира Ясмин Паолини, которая ранее обыграла представительницу Хорватии Донну Векич. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 7:6 в пользу итальянки.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой соревнований является Маркета Вондроушова, которая покинула турнир уже в первом круге.

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