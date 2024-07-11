«Горжусь своей игрой». Крейчикова — о победе над Рыбакиной в полуфинале Уимблдона-2024

32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова поделилась эмоциями после победы над представительницей Казахстана четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной.

«Это невероятно, тяжело объяснить, что я сейчас чувствую. Радость и много эмоций. Я очень горжусь. Горжусь своей игрой и бойцовским духом сегодня», — сказала Крейчикова в интервью на корте.

Напомним, встреча между Рыбакиной и Крейчиковой завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу представительницы Чехии.

В финале Уимблдона-2024 Крейчикова сразится с итальянской теннисисткой седьмой ракеткой мира Ясмин Паолини, которая ранее обыграла представительницу Хорватии Донну Векич. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 7:6 в пользу итальянки.