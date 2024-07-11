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На Уимблдоне будет новая чемпионка женского турнира

На Уимблдоне будет новая чемпионка женского турнира
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Сегодня, 11 июля, завершились полуфинальные матчи Уимблдона-2024. Четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина сенсационно покинула турнир, уступив 32-й ракетке мира чешской теннисистке Барборе Крейчиковой. За титул чемпионки турнира Крейчикова сразится с итальянской теннисисткой седьмой ракеткой мира Ясмин Паолини, которая ранее обыграла представительницу Хорватии Донну Векич. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 7:6 в пользу итальянки.

Отметим, ни одна из финалисток ранее не выигрывала Уимблдон. Таким образом на турнире будет новая обладательница трофея.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой соревнований является Маркета Вондроушова, которая покинула турнир уже в первом круге.

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