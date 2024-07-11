Крейчикова назвала ключевой момент победного матча с Рыбакиной

32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова рассказала о переломном эпизоде победного матча с четвёртой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной.
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«Я начала матч с 0:4, была счастлива, когда выиграла первый гейм. Потом старалась биться за каждый мяч, в середине второго сета начала перехватывать инициативу. А когда сделала брейк, вошла в удар и не хотела из него выходить», — сказала Крейчикова в интервью на корте.
Напомним, встреча между Рыбакиной и Крейчиковой завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу представительницы Чехии.
В финале Уимблдона-2024 Крейчикова сразится с итальянской теннисисткой седьмой ракеткой мира Ясмин Паолини, которая ранее обыграла представительницу Хорватии Донну Векич. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 7:6 в пользу итальянки.
- 11 июля 2024
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