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Крейчикова назвала ключевой момент победного матча с Рыбакиной

Крейчикова назвала ключевой момент победного матча с Рыбакиной
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32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова рассказала о переломном эпизоде победного матча с четвёртой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 19:05 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 4
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Я начала матч с 0:4, была счастлива, когда выиграла первый гейм. Потом старалась биться за каждый мяч, в середине второго сета начала перехватывать инициативу. А когда сделала брейк, вошла в удар и не хотела из него выходить», — сказала Крейчикова в интервью на корте.

Напомним, встреча между Рыбакиной и Крейчиковой завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу представительницы Чехии.

В финале Уимблдона-2024 Крейчикова сразится с итальянской теннисисткой седьмой ракеткой мира Ясмин Паолини, которая ранее обыграла представительницу Хорватии Донну Векич. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 7:6 в пользу итальянки.

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