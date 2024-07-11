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«Я очень по ней скучаю». Крейчикова не сдержала слёз, вспомнив о работе с Новотной

«Я очень по ней скучаю». Крейчикова не сдержала слёз, вспомнив о работе с Новотной
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32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова рассказала о совместной работе с чемпионкой Уимблдона-1998 Яной Новотной.

— Вы здесь дважды выигрывали в парах. Мечтали о том, что будете играть в одиночном финале?
— Нет, никогда. Пару лет назад я работала с Яной Новотной. Она здесь выиграла в 1998-м. Она рассказывала мне много историй о своём пути на этом турнире и как она пыталась выиграть Уимблдон. В тот момент я была так далеко, а теперь я здесь, в финале. Вау!

— Вы вдохновляетесь ей?
— Именно. Я часто о ней думаю, у меня осталось много прекрасных воспоминаний. Когда я выхожу на корт здесь, то бьюсь за каждый мяч. Потому что, мне кажется, именно этого она бы от меня хотела. Я очень по ней скучаю.

Фото: Wimbledon

Всего Яна Новотна выиграла 24 титула в одиночном разряде, включая Итоговый чемпионат WTA – 1997, завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Атланте-1996, была второй ракеткой мира. 17 ноября 2017 года Яна Новотна скончалась после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием. Ей было 49 лет.

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