Рыбакина подвела итог своему выступлению на Уимблдоне-2024

Представительница Казахстана четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина высказалась о поражении в полуфинале Уимблдона-2024. В матче 1/2 финала она со счётом 6:3, 3:6, 4:6 уступила чешской теннисистке Барборе Кречиковой.
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«Конечно, жаль проигрывать матч, находясь в шаге от финала. Но, как я уже говорила, для меня это позитивные две недели. Последние четыре матча я играла довольно хорошо. Так что я довольна тем уровнем, на котором нахожусь сейчас, а также тем, как физически себя чувствую на корте. Потому что последние несколько месяцев мне было немного трудно. Я просто стараюсь извлечь из этих двух недель только позитив», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой соревнований является Маркета Вондроушова, которая покинула турнир уже в первом круге.
- 11 июля 2024
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