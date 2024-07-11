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Рыбакина подвела итог своему выступлению на Уимблдоне-2024

Рыбакина подвела итог своему выступлению на Уимблдоне-2024
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Представительница Казахстана четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина высказалась о поражении в полуфинале Уимблдона-2024. В матче 1/2 финала она со счётом 6:3, 3:6, 4:6 уступила чешской теннисистке Барборе Кречиковой.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 19:05 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 4
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Конечно, жаль проигрывать матч, находясь в шаге от финала. Но, как я уже говорила, для меня это позитивные две недели. Последние четыре матча я играла довольно хорошо. Так что я довольна тем уровнем, на котором нахожусь сейчас, а также тем, как физически себя чувствую на корте. Потому что последние несколько месяцев мне было немного трудно. Я просто стараюсь извлечь из этих двух недель только позитив», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой соревнований является Маркета Вондроушова, которая покинула турнир уже в первом круге.

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