Рыбакина назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона-2024

Представительница Казахстана четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина порассуждала о причинах поражения в полуфинале Уимблдона-2024, в котором она со счётом 6:3, 3:6, 4:6 уступила чешской теннисистке Барборе Кречиковой.
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«Барбора очень хорошо играла. У меня были шансы. В целом это положительный турнир для меня. Думаю, во втором сете она улучшила свой процент первых подач, а у меня он немного просел. Это произошло довольно быстро. У нас было много геймов с «ровно», 30:30. Думаю, физически я тоже проседала в важные моменты. Надо было оставаться более агрессивной, лучше работать ногами. Но она хорошо играла, открывала корт. И хорошо подавала», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой соревнований является Маркета Вондроушова, которая покинула турнир уже в первом круге.
- 11 июля 2024
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