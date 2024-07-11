Видеообзор поражения Рыбакиной от Крейчиковой в полуфинале Уимблдона-2024

Сегодня, 11 июля, представительница Казахстана четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина завершила выступление на Уимблдоне-2024. В матче 1/2 финала она в трёх сетах уступила чешской теннисистке Барборе Кречиковой. Встреча закончилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу представительницы Чехии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Елена Рыбакина – Барбора Крейчикова в четвертьфинале Уимблдона.

Видео доступно на YouTube-канале Wimbledon. Права на видео принадлежат Wimbledon (ITF).

В финале Уимблдона-2024 Крейчикова сразится с итальянской теннисисткой седьмой ракеткой мира Ясмин Паолини, которая ранее обыграла представительницу Хорватии Донну Векич. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 7:6 в пользу итальянки.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой соревнований является Маркета Вондроушова, которая покинула турнир уже в первом круге.