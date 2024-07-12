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Соболенко опубликовала свежие фото с отдыха на морском побережье

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях свежие фото со своего отдыха.

Соболенко проводит отпуск со своим возлюбленным – 34-летним бразильским бизнесменом и автогонщиком греческого происхождения Георгиосом Франгулисом.

Фото: Социальные сети Арины Соболенко

Фото: Социальные сети Арины Соболенко

На «Ролан Гаррос» — 2024 Соболенко не удалось защитить очки за прошлогодний полуфинал. В четвертьфинале Арина (2) сенсационно проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой.

В данный момент Соболенко восстанавливается после травмы. Теннисистка отказалась от участия в текущем Уимблдоне-2024 ещё до его старта из-за травмы плеча. Арина отмечала, что это очень редкая и нехарактерная для теннисистов травма.

Соболенко планирует начать травяной сезон на турнире категории WTA-500, который пройдёт с 17 по 23 июня в Берлине (Германия).