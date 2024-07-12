«Боль невыносима». Кырстя сделала важное заявление на своей странице в социальной сети

Румынская теннисистка Сорана Кырстя, занимающая 31-е место в рейтинге WTA, объявила о паузе в карьере на своей странице в социальной сети. Спортсменка взяла перерыв, чтобы восстановиться от травмы.

«Всем привет. Последние пять месяцев я боролась с тяжёлой травмой. Мы сделали всё возможное, чтобы я играла и не пропускала важные турниры. Но я дошла до того, что боль невыносима, очень тяжело тренироваться. Осталось только одно решение — перерыв. Мы пока не знаем, сколько займёт восстановление, но я постараюсь как можно скорее вернуться на корт. Также хочу выразить благодарность за вашу поддержку», — написала Кырстя.

Напомним, теннисистка идёт на серии из шести поражений. В матче первого круга Уимблдона-2024 она уступила 298-й ракетке мира Сонай Картал.