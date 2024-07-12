Хачанов выступит на турнире в Вашингтоне, который пройдёт на одной неделе с Олимпиадой

Серебряный призёр Олимпиады-2020 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов выступит на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне (США), который пройдёт на одной неделе с Олимпиадой-2024 в Париже (Франция), с 29 июля по 4 августа.

Напомним, Хачанов неудачно выступил на последних двух турнирах «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» — 2024 Карен во втором круге проиграл лаки-лузеру Йозефу Ковалику в пяти сетах. На той же стадии и тоже в пяти сетах россиянин проиграл и на текущем Уимблдоне квалифаеру Кентену Алису. Хачанов не попал в заявочный лист сборной России на Олимпиаду-2024.

Действующим победителем турнира в Вашингтоне является 60-я ракетка мира 34-летний Даниэль Эванс из Великобритании.