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Уимблдон-2024, женщины: результаты 11-го игрового дня, сетка соревнований

Уимблдон-2024, женщины: результаты 11-го игрового дня, сетка соревнований
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Завершился 11-й игровой день Уимблдона-2024 у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч (курсивом выделены победители матчей).

Ясмин Паолини (Италия) – Донна Векич (Хорватия) – 2:6, 6:4, 7:6;

Барбора Крейчикова (Чехия) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 3:6, 6:4, 6:4.

Уимблдон проходит в Лондоне с 1 по 14 июля. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет £ 50 млн ($ 64 млн). Действующим победителем соревнований является чешка Маркета Вондроушова, которая в финальном поединке турнира прошлого года обыграла представительницу Туниса Онс Жабер. На Уимблдоне-2024 Вондроушова завершила выступление в первом круге, уступив испанской теннисистке Джессике Бузас Манейро.

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