Экс-тренер Федерера высказался о конфликте Джоковича с фанатами на Уимблдоне

Иван Любичич, бывший тренер Роджера Федерера, высказался о конфликте серба Новака Джоковича с болельщиками во время матча Хольгером Руне в четвёртом круге Уимблдона-2024. Джокович обвинил болельщиков в неуважении.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|2
|
|6
|6
«Это оригинальный способ, потому что я не вижу никакой логики в праздновании свистом, когда игрок набирает очко. Но Джокович интерпретировал это именно так, используя это для большей концентрации», — приводит слова Любичича Punto de Break.
В полуфинале Джокович сыграет с 25-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти. Уимблдон проходит в Лондоне с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом Уимблдона является третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. В финале 2023 года он в пяти сетах одолел серба Джоковича.
Жабер сделала Джоковичу необычный подарок на Уимблдоне
- 12 июля 2024
-
02:51
-
01:15
-
00:45
-
00:35
-
00:18
- 11 июля 2024
-
23:25
-
22:54
-
22:45
-
22:26
-
21:48
-
21:43
-
21:28
-
21:15
-
21:00
-
20:49
-
20:38
-
19:50
-
19:11
-
19:05
-
18:59
-
18:55
-
18:47
-
18:30
-
18:30
-
17:36
-
17:07
-
16:15
-
15:51
-
15:06
-
15:00
-
13:41
-
13:33
-
13:17
-
13:01
-
12:45