Экс-тренер Федерера высказался о конфликте Джоковича с фанатами на Уимблдоне

Иван Любичич, бывший тренер Роджера Федерера, высказался о конфликте серба Новака Джоковича с болельщиками во время матча Хольгером Руне в четвёртом круге Уимблдона-2024. Джокович обвинил болельщиков в неуважении.

«Это оригинальный способ, потому что я не вижу никакой логики в праздновании свистом, когда игрок набирает очко. Но Джокович интерпретировал это именно так, используя это для большей концентрации», — приводит слова Любичича Punto de Break.

В полуфинале Джокович сыграет с 25-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти. Уимблдон проходит в Лондоне с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом Уимблдона является третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. В финале 2023 года он в пяти сетах одолел серба Джоковича.

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