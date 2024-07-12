Уимблдон-2024, мужчины: расписание игрового дня 12 июля
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Сегодня, 12 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт очередной игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.
Сегодня на соревнованиях сыграют российский теннисист Даниил Медведев, а также Карлос Алькарас и Новак Джокович.
Уимблдон-2024. Расписание матчей 12 июля
Мужчины. Примерное время начала матчей:
Полуфинал
15:30
- Даниил Медведев (Россия) — Карлос Алькарас (Испания).
Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 15:30 МСК
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
17:30
- Лоренцо Музетти (Италия) — Новак Джокович (Сербия).
Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 17:30 МСК
25
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
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2
Новак Джокович
Н. Джокович
Уимблдон–2024 проходит с 1 по 14 июля, призовой фонд составляет £ 50 млн. Действующим победителем является Карлос Алькарас, который в финале обыграл Новака Джоковича (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4).
Джокович выходил в решающий матч турнира пять лет подряд, четыре встречи завершились его победой.
Комментарии
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