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Уимблдон-2024, мужчины: расписание игрового дня 12 июля

Уимблдон-2024, мужчины: расписание игрового дня 12 июля
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Сегодня, 12 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт очередной игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.

Сегодня на соревнованиях сыграют российский теннисист Даниил Медведев, а также Карлос Алькарас и Новак Джокович.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 12 июля
Мужчины. Примерное время начала матчей:

Полуфинал

15:30

  • Даниил Медведев (Россия) — Карлос Алькарас (Испания).
Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 15:30 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

17:30

  • Лоренцо Музетти (Италия) — Новак Джокович (Сербия).
Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 17:30 МСК
Лоренцо Музетти
25
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Уимблдон–2024 проходит с 1 по 14 июля, призовой фонд составляет £ 50 млн. Действующим победителем является Карлос Алькарас, который в финале обыграл Новака Джоковича (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4).

Джокович выходил в решающий матч турнира пять лет подряд, четыре встречи завершились его победой.

Календарь Уимблдон-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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